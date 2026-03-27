Жителя Кузбасса обвинили в присвоении 9 млн рублей, принадлежащих компании

С февраля 2016 года по октябрь 2019 года директор одной из компаний, занимающейся научными исследованиями в области горной промышленности, систематически предоставлял в бухгалтерию поддельные документы о командировках в Новокузнецк. Об этом сообщил сайт vse42.ru .

Сам он в этот город не ездил, что подтверждается совпадениями дат поездок с периодами его отпусков и рабочего времени. Квитанции о проживании в гостиницах оказались фальшивыми — сотрудники отелей заявили, что подобные документы у них никогда не использовались, а указанные суммы не соответствовали действительности.

Аналогичные поддельные документы оформлялись и на других сотрудников компании. Полученные выплаты руководитель присваивал, утверждая, что деньги идут на нужды предприятия.

Несмотря на собранные доказательства, мужчина свою вину не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.