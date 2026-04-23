Жителя Кубани задержали при попытке встать на сторону украинских боевиков

Оперативники ФСБ задержали жителя Краснодарского края при попытке выехать из России для вступления в ряды военизированного объединения на Украине. Об этом ТАСС сообщило управление ведомства по региону.

Силовики установили, что житель Каневского района в мессенджере связался с представителем признанного в России террористической организацией военизированного объединения и получил необходимые инструкции для выезда.

Затем мужчина попытался выехать из страны, но его задержали представители ФСБ.

Против задержанного 1999 года рождения завели уголовное дело по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Днем ранее стало известно о задержании в Крыму жителя Волгоградской области, передававшего украинской разведке информацию о дислокации ВС России.