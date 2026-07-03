Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Летом 2024 года мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины», — заявили в ведомстве.

По наводке украинского куратора он записывал на камеру видеонаблюдения места дислокации местных правоохранителей и военных. Полученные данные отправлял представителям иностранного государства в одном из мессенджеров.

«Его противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — отметили в прокуратуре.

В итоге мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год и 10 месяцев.

Ранее Мособлсуд приговорил жителя Тверской области к 14 годам колонии. Его обвинили в госизмене.