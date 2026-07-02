Мособлсуд приговорил жителя Тверской области к 14 годам колонии за госизмену

Житель Верхневолжья собирал информацию для спецслужб Украины. За это Московский областной суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по Тверской области.

Мужчина 1989 года рождения связался в телеграме с кураторами из украинских спецслужб. Он собирал для них сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России.

Узнав об этом, российские спецслужбы возбудили уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена») и схватили шпиона. Он сознался в том, что снял на видео эшелон с военной техникой. Мособлсуд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на полтора года.

Ранее другого завербованного Украиной мужчину задержали в Чите. Он собирал информацию о критически важных объектах.