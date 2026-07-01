Жителя Крыма осудили на 6,5 года за призывы к ракетным ударам по России

ФСБ: в Крыму жителя осудили на 6,5 года за призывы к ракетным ударам по России

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 6,5 года колонии общего режима за призывы к нанесению ракетных ударов по России в социальных сетях. Об этом сообщили в управлении ФСБ по полуострову.

Суд установил, что житель Симферопольского района 1970 года рождения в интернет-сообществе опубликовал комментарий с призывом к нанесению ракетных ударов по российской территории. После этого СК завел дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Суд также на 2,5 года запретил подсудимому заниматься администрированием веб-сайтов, чатов, форумов и групп в интернете. Приговор инстанции вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил жительницу Алушты к 5,5 года лишения свободы за призывы разрушить Крымский мост. Женщина оставила комментарий под публикациями об объявлении воздушной тревоги.