Суд вынес приговор жительнице Алушты за призывы разрушить Крымский мост

Суд приговорил жительницу Алушты Аллу Бацюру к пяти с половиной годам колонии за призывы к уничтожению Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС .

Женщина размещала комментарии соответствующего содержания в интернете. В том числе она отметилась под публикациями об объявлении воздушной тревоги и о временном закрытии движения по Крымскому мосту.

Обвиняемую приговорили к лишению свободы сроком пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее задержанный в Крыму агент рассказал, что передавал СБУ данные о перемещениях российской военной техники. Его задержали при попытке извлечь из схрона взрывчатку.