Напавшего на полицейских в Оренбургской области задержали

Правоохранители задержали преступника, который оказал вооруженное сопротивление полицейским в Оренбургской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленник, находящийся в федеральном розыске, 16 апреля открыл огонь в сторону полицейских в поселке Аккермановка. В результате один правоохранитель погиб, трое получили ранения.

«Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка», — отметила Волк.

К месту блокировки преступника выехали сотрудники Росгвардии и следственно-оперативной группы.

Ранее в МВД рассказали, что в полицию 16 апреля, предположительно, стрелял Сергей Б. — профессиональный портной родом из Чимкентской области Казахстана. В последние годы мужчина жил в Новотроицке. У него был собственный бренд одежды, небольшой цех и магазин, но бизнес прогорел.

Подозреваемого уже привлекали за хранение конопли. Также он часто брал микрозаймы, но не возвращал их.