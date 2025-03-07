Жителя Красноярска задержали в Таиланде для экстрадиции в Россию

Красноярец попытался скрыться от правоохранителей в Таиланде, но его удалось задержать. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Мужчину объявили в международный розыск, по запросу Генпрокуратуры его экстрадируют для привлечения к уголовной ответственности.

«Несколько минут назад Захара Медникова, обвиняемого в групповом хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, под конвоем доставили в аэропорт Бангкока», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, Медников с соучастниками избили двух посетителей красноярского фитнес-клуба. Злоумышленника доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что албанские власти экстрадируют в Россию обвиняемого в причинении вреда здоровью и клевете мужчину.