Албания вышлет из страны россиянина, избившего битой пенсионера

Албанские власти экстрадируют в Россию обвиняемого в причинении вреда здоровью и клевете мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Компетентные органы Албании экстрадируют Максима Боброва для привлечения к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в марте 2020 года в городе Кинешма Ивановской области Бобров поругался с пожилым мужчиной после того, как тот хотел снять с деревьев установленные для сбора березового сока устройства. Россиянин ударил пенсионера по руке металлической битой.

В тот же день Бобров обратился в полицию с заявление о якобы нанесенных ему побоях со стороны пожилого мужчины. Позже он начал распространять в соцсетях недостоверную информацию об адвокате, к которому обратился пенсионер.

Впоследствии мужчина уехал из страны, в 2021 году его объявили в международный розыск. Сотрудники ФСИН и НЦБ Интерпола доставят обвиняемого в Москву.

Ранее из Венесуэлы экстрадировали подозреваемого в наркоторговле Станислава Ружицкого. Правоохранители доставили его в Москву через Турцию.