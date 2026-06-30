Жителя Краснодара задержали за перевод денег ВСУ

Поддержавший ВСУ деньгами житель Краснодара попал под дело о госизмене

В Краснодаре завели уголовное дело о госизмене против местного жителя, который перевел деньги ВСУ под видом покупки товаров. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Мужчина 1992 года рождения нашел в Telegram сбор средств для украинских националистов, замаскированный под продажу товаров. Разделяя их идеологию, он добровольно перевел деньги представителю группировки, который находится на Украине.

«Фигурант осознавал, что передаваемые им денежные средства будут направлены на приобретение военной экипировки, вооружения и покрытие иных нужд украинского националистического объединения, то есть против безопасности Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Следствие возбудило дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

Ранее 21-летнего жителя Воронежа задержали за слежку за военными объектами в Московском регионе для ВСУ.