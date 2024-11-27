Жителя Ижевска отправили в колонию строгого режима за убийство бывшей жены

В Ижевске местного жителя осудили за убийство своей бывшей супруги. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В конце июля пьяный мужчина пришел в дом к своей бывшей жене, вооружившись ножом. Он устроил скандал, а потом, не сдержавшись, изрезал женщину.
После этого мужчина украл смартфон жертвы и сбежал. Нож он выбросил в ближайший водоем, но скрыться от правосудия не удалось. Мужчину задержали и признали виновным в убийстве, его приговорили к 10,5 года колонии строгого режима.
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