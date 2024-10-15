Жителя Иркутской области задержали по подозрению в зверском убийстве 14-летней давности

В Бурятии задержали мужчину, которого обвинили в двойном убийстве, совершенном 14 лет назад в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Иркутский суд арестовал обвиняемого по уголовному делу, возобновленному в октябре 2024 года. Расследование начали после того, как водолазы обнаружили затопленный автомобиль с останками мужчины и женщины. Экспертиза показала, что находившиеся в машине люди пропали 14 лет назад. Подозреваемым в их убийстве оказался супруг потерпевшей.

По версии следствия, из-за ревности он вместе с другом насмерть забил арматурой жену и мужчину. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленники перенесли тела в автомобиль и столкнули его в водный карьер.

Ранее Житель Долгопрудного зарезал свою бывшую супругу после ссоры. Он расчленил тело и спрятал останки в строительный котлован недалеко от дома. Мужчина признал свою вину, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».