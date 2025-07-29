Жителя Херсонской области будут судить за хищение более 11 миллионов рублей

Прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение против 56-летнего местного жителя по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина подделал документы о затратах, которые понес на производство картофеля и овощей на открытом грунте, чтобы получить субсидию. Ущерб от его действий превысил 11 миллионов рублей.

Дело передали в Генический районный суд, где и будут рассматривать по существу.

Ранее пенсионерку-фермера из Ханты-Мансийского автономного округа обвинили в мошенничестве с государственными субсидиями. Следствие заподозрило, что пожилая женщина обманом получила от властей города больше трех миллионов рублей.