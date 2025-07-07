Фермер из ХМАО обманула местную мэрию на 3 млн рублей

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа попала под следствие за мошенничество с государственными субсидиями. Выяснилось, что пенсионерка возрастом 65 лет систематически обращалась в администрацию города Нефтеюганск с фиктивными документами, заявляя о расходах на закупку корма для сельскохозяйственных животных, написал сайт muksun.fm.
Предоставленные бумаги были признаны подложными, что позволило женщине дважды получить субсидии, общая сумма которых превысила три миллиона рублей. Средства, предназначенные для поддержки сельскохозяйственного производства, обвиняемая потратила на личные цели, не имеющие никакого отношения к ведению крестьянско-фермерского хозяйства.
Действия женщины квалифицированы правоохранительными органами как преступление, предусмотренное ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Наказание по данному составу преступления предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
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