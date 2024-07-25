Жителя Хабаровска обвинили в сборе данных для украинской разведки

Жителя Хабаровского края обвинили в сборе данных о военнослужащих и сотрудниках спецслужб для военной разведки Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Восточному военному округу.

Мужчина оказался противником специальной операции и негативно относился к политическому строю России. В связи с этим он решил помогать Украине в ущерб безопасности РФ. В мессенджере хабаровчанин начал переписываться с агентом украинских спецслужб, тот связал его с кадровым сотрудником ГУР.

Больше всего украинскую разведку интересовали лица из числа командного состава войсковых частей, оперативники и военные — Герои России.

«Собираемая информация могла быть использована в том числе для планирования и совершения терактов или убийств вышеуказанных лиц», — подчеркнули в УФСБ.

Мужчине предъявили обвинение по статьям «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности».

Ранее за госизмену задержали жители Великого Новгорода. Мужчина передал украинскому куратору сведения о войсковых частях.