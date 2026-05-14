Жителя Энергодара приговорили к 5,5 года колонии за призывы к ударам по ПНЗ

Южный окружной военный суд приговорил жителя Энергодара к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина в июне и августе 2025 года публиковал комментарии в открытом телеграм-канале, в которых оправдывал подрыв Крымского моста и призывал наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории России.

Суд признал его виновным по статье о публичных призывах к терроризму и его оправдании. Помимо лишения свободы, ему на два года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов, форумов, чатов и страниц в социальных сетях. В УФСБ уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее силовики задержали жителя Краснознаменска по подозрению в оправдании и публичных призывах к терроризму.