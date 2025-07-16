Жителя ДНР задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР.

«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования вооруженных формирований», — заявили в ведомстве.

Против него возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее суд приговорил жителя Белгородской области к 17 годам тюрьмы за государственную измену и подготовку терактов. Правоохранители выяснили, что он сотрудничал с террористами и хранил взрывчатку.

Мужчину обвинили в связях с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он нашел и забрал из тайника взрывные устройства, которые потом намеревался использовать для диверсий в Белгородской области.