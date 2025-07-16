Жителя ДНР задержали за финансирование ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР.
«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования вооруженных формирований», — заявили в ведомстве.
Против него возбудили уголовное дело о госизмене.
Ранее суд приговорил жителя Белгородской области к 17 годам тюрьмы за государственную измену и подготовку терактов. Правоохранители выяснили, что он сотрудничал с террористами и хранил взрывчатку.
Мужчину обвинили в связях с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он нашел и забрал из тайника взрывные устройства, которые потом намеревался использовать для диверсий в Белгородской области.