Мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку, осудили на 20 лет в Саратовской области

В Саратовской области прохожие отбили семилетнюю девочку у педофила, который пытался надругаться над ней, находясь в лесу. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Случай произошел около села Ястребовка в Марксовском районе. Двое прохожих, увидев злоумышленника, задержали его и вызвали полицию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 20 лет колонии строгого режима. В свою очередь мужчинам, которые помогли девочке освободиться от педофила, вручили благодарности.