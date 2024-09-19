Мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку, осудили на 20 лет в Саратовской области

В Саратовской области прохожие отбили семилетнюю девочку у педофила, который пытался надругаться над ней, находясь в лесу. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
Случай произошел около села Ястребовка в Марксовском районе. Двое прохожих, увидев злоумышленника, задержали его и вызвали полицию.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 20 лет колонии строгого режима. В свою очередь мужчинам, которые помогли девочке освободиться от педофила, вручили благодарности.
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