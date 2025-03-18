Жителя Бурятии приговорили к пожизненному сроку за убийство 17-летней давности

Суд приговорил к пожизненному сроку ранее судимого жителя Бурятии за убийство и изнасилование, совершенные 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители установили, что подсудимый в 2007 году познакомился с 36-летней женщиной в Улан-Удэ. Они вместе выпили алкоголь в безлюдном месте. Потом мужчина повалил жертву на землю, избил и изнасиловал.

«С целью сокрытия следов преступления камнем нанес множество ударов по голове потерпевшей и скрылся с места происшествия», — заявили в прокуратуре.

Через некоторое время женщину нашли прохожие, вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали, но не смогли спасти, пострадавшая скончалась в больнице.

Преступление оставалось нераскрытым 17 лет. В прошлом году нападавший раскаялся и написал явку с повинной. На суде он признал вину.

«Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы и по совокупности приговоров окончательно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заключили в пресс-службе.

Ранее в Кемеровской области следователи раскрыли убийство двух девочек, совершенные почти 30 лет назад. Виновник все это время скрывался в Алтайском крае.