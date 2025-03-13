На Кузбассе нашли убийцу двух девочек спустя почти 30 лет

В Кемеровской области следователи раскрыли убийства двух девочек, совершенные почти 30 лет назад. Преступник все это время скрывался в Алтайском крае, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, оба убийства произошли в городе Салаире. Тело первой 14-летней девочки нашли в песчаном карьере в ноябре 1995 года, спустя год в полицию обратились родители еще одной пропавшей школьницы. Ее тело нашли на отвале породы золоторудника в марте 1997 года. Эксперты установили, что обеих девочек изнасиловали и задушили.

Расследование длилось несколько лет. В марте текущего года по ДНК удалось установить личность подозреваемого. Генетический профиль рецидивиста содержался в федеральной базе данных после совершенного им ранее тяжкого преступления.

Стало известно, что мужчина переехал в Алтайский край, где женился и взял фамилию супруги. Полицейские задержали его и доставили в Кемерово. На допросе подозреваемый во всем сознался. Сейчас он находится под стражей.

Ранее жителя Кемеровской области задержали по подозрению в убийстве девочки, совершенном 15 лет назад. Подозреваемый изнасиловал школьницу в лесу,, а потом задушил ее.