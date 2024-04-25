Студентка в Тверской области заколола новорожденного маникюрными ножницами | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 13:44 Студентка в Тверской области заколола новорожденного маникюрными ножницами РЕН ТВ: в Тверской области студентка родила в туалете и убила сына ножницами РИА «Новости»

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В Тверской области молодая мать убила сына маникюрными ножницами. Девушка родила его втайне ото всех, закрывшись в туалете, сообщил РЕН ТВ.

Подозреваемой 18 лет, она жила в городе Осташков и училась в колледже. Забеременев, девушка решила не вставать на учет в женской консультации и не обращалась к врачам. Когда начались схватки, она закрылась в туалете дома и родила живого мальчика.

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Пуповину студентка перерезала маникюрными ножницами, ими же ударила сына не менее 20 раз. Новорожденный умер, а его мать госпитализировали в тяжелом состоянии с сильным кровотечением. Источник телеканала сообщил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о случае убийства младенца в Новой Москве. Женщина родила ребенка, расправилась с ним и положила тело в коробку, которую оставила во дворе на улице Яворки. Против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.