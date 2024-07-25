Жителя Бийска арестовали по делу о госизмене

Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене. Его подозревают в связях с представителями украинского военизированного объединения и покупках боевого оборудования для ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным ведомства, задержанный 2004 года рождения сотрудничал с украинским военизированным объединением, которое в России признали террористическим и запретили. О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили.

Житель Бийска связался с представителями этого объединения в Telegram.

«В целях оказания финансовой помощи и возможного последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины», — уточнили в ведомстве.

После этого он перевел деньги на покупку беспилотников и другого военного оборудования для ВСУ. Мужчину заключили под стражу по делу о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Также подозреваемому предъявили обвинение в покушении на финансирование терроризма.