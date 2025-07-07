Жителя Анадыря задержали за кражу денег у участника СВО

Ранее судимого жителя Анадыря задержали и взяли под стражу за то, что он украл у участника СВО больше трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотского автономного округа.

По предварительным данным, мужчина вошел в личный кабинет бойца в приложении банка и похитил оттуда деньги. Под стражей обвиняемый пробудет минимум до 19 августа.

Ранее в аэропорту Шереметьево раскрыли группировку мошенников, которые грабили участников СВО. Одна группа злоумышленников зазывала военных в гостиничные номера, привлекая ценами, затем угощала алкоголем с психотропными веществами и вывозила в ближайшие населенные пункты, где оставляла без денег. Другая забирала деньги и ценности угрозами, третья — завышала цены на услуги в несколько раз.

При этом работать преступникам помогали сотрудники линейного отдела внутренних дел аэропорта: двое выявляли будущих жертв, а третий мешал проводить проверки по заявлениям и возбуждать уголовные дела.