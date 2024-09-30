Жители ЖК «Селигер Сити», где случился пожар, пожаловались на мигрантов

СК: в ЖК «Селигер Сити», где случился пожар, пожаловались на действия мигрантов

Жители ЖК «Селигер Сити» в Москве, в котором ночью произошел пожар со взрывами, пожаловались на незаконные действия мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

«[Жители] рассказали, что в двух подземных гаражах в ЖК живут мигранты и охранники. При этом отмечается бездействие управляющей компании», — заявили в публикации ведомства.

По данной информации проведут проверку. О ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее очевидец пожара в «Селигер Сити» рассказал 360.ru, что владельцев пострадавших квартир жилого комплекса уже расселили. По его данным, примерно для 50 человек нашли временное пристанище.

По одной из версий, в доме взорвался газовый баллон. Во время пожара погиб один человек, двое пострадали. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.