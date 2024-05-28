Жители Саратова устроили массовую драку на проспекте Столыпина
Полиция начала проверку информации о массовой драке в Саратове
В Саратове правоохранители разыскивают очевидцев массовой драки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции во время мониторинга Сети наткнулись на видеоролики с массовой дракой мужчин на проспекте Столыпина.
Информацию о потасовке официально зарегистрировали в УМВД, началась проверка. Прибывшие на место драки сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.
Представители УМВД обратились к жителям, которые стали свидетелями этой драки, с просьбой позвонить по номеру 102 и помочь следствию.
На днях в Башкирии в кафе произошла массовая драка с участием двух участников СВО. Конфликт возник из-за бытовых разногласий. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.