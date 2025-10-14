Жители поселка в Приморье пожаловались на «бешеную школьницу». Но все ли так просто?

Школьница в Приморье напала на одноклассницу и заявила, что та ее травила

Школьница из поселка Пластун в Приморском крае жестоко избивает одноклассников и держит в страхе всю школу. Об этом рассказали 360.ru местные жители.

«В основном она дерется с людьми моложе себя. На улице может наорать на взрослого человека. При мне было летом: тетя заступалась за свою дочь, и она повышала голос, чуть тетю ту не ударила», — сообщила одна из учениц.

По ее словам, агрессивная девушка осталась на второй год. Собеседница 360.ru призвала отправить ее в спецшколу, поскольку за каждую драку приходится отвечать дежурным.

Сама нападавшая не считает себя виновной. По ее словам, одноклассница, на которую она напала, и школьник моложе дразнили ее, пускали грязные слухи про нее и ее приемных родителей и выкладывали оскорбительные фотографии. Учителя же закрывали на происходящее глаза.

«Эти люди сами выпрашивали, и не один раз. Вся школа меня терроризирует и высмеивает, что я приемная. Сами вынуждают на эти драки. Я очень много раз закрывала глаза на все это, но они, как звери, просили драк и разборок», — рассказала школьница.

Прокуратура региона начала проверку. Она даст оценку действиям законных представителей девятиклассницы и примет необходимые меры.