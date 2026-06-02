Жители Подмосковья и Петербурга организовали подпольный алкогольный цех

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде пресекли нелегальный цех производства спирта под видом лосьона. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Силовики установили, что трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга арендовали в Нижнем Новогороде склад под технологическую линию для якобы производства лосьонов.

В фиктивном цехе соучастники разливали спирт в емкости объемом 1000 литров. Затем в другом помещении фасовали в 10-литровые канистры с этикетками. Алкоголь продавали на территории Пермского края, Тульской, Курской и Рязанской областей.

Всего правоохранители задержали девять подозреваемых. Они изъяли из незаконного оборота более 250 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Следователи завели уголовное дело.

Ранее ФСБ ликвидировала крупный нелегальный завод по производству спирта в Омске.