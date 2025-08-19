Жители Камчатки скрыли ВНЖ в другой стране и подпали под уголовное дело

Двое россиян в Петропавловске-Камчатском не сообщили о получении вида на жительство в иностранном государстве, против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственными органами СКР по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Российской Федерации, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства», — заявили в ведомстве.

По неуточненным данным, в 2013 году 66-летняя женщина и в 2015 году 76-летний мужчина, будучи гражданами России, за пределами страны получили действительные документы, которые подтверждают право на их постоянное проживание на территории другого государства. Однако в соответствующие органы России об этом подозреваемые не сообщили.

