В Думе предложили выдавать мигрантам гражданство при уплате налогов

Зампред комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением предоставлять гражданство мигрантам при условии уплаты налогов на сумму 10 миллионов рублей за время пребывания в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поддержать инициативу о введении дополнительного требования для получения российского гражданства — подтверждения уплаты налогов за период пребывания на территории Российской Федерации на сумму не менее 10 миллионов рублей», — сказано в письме.

Депутат обратила внимание на то, что в последние годы в России заметно увеличилось число иностранцев, получающих российское гражданство. По данным МВД, только за 2021–2024 годы гражданство РФ оформили более двух миллионов человек. Большинство из них — выходцы из стран СНГ.

Авксентьева утверждает, что нынешняя система предоставления гражданства не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны. Это создает дополнительные риски для бюджета и социальной инфраструктуры.

Политик уверена, что новый финансовый критерий станет стимулом для мигрантов работать и жить в России легально. Это должно увеличить налоговые поступления в бюджет страны.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести обязательное лицензирование курьерской деятельности для мигрантов. По его мнению, эти меры усилят контроль за нелегальной миграцией, помогут легализовать доходы иностранцев и повысят безопасность в городах.