Жители Горно-Алтайска остались без света из-за поджога на подстанции

Турчак: часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за ЧП на подстанции

В части Горно-Алтайска произошло отключение электроэнергии из-за пожара на подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

По словам Турчака, отключение произошло вечером, 20 марта, из-за пожара на подстанции «Горно-Алтайская» № 19, который произошел неслучайно. Предварительно, злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег их.

Глава республики выразил благодарность дежурной смене подстанции, которая сумела быстро потушить пожар и не допустить еще больших последствий.

В центре города электричество уже вернулось. Социальные объекты запитали по резервной схеме. В оставшиеся дома свет вернется в течение четырех-шести часов.

Ранее в Забайкалье подростков приговорили к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии за поджог станции сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Куратор поручил ему «поджечь критически важный объект» для ослабления экономической безопасности и обороноспособности России.