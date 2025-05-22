Житель Уфы расчленил знакомого и расфасовал части его тела по пакетам

В Уфе арестовали 43-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

По версии следствия, трагедия произошла еще 11 мая в общежитии на Кольцевой улице в Уфе. Мужчина пригласил двух знакомых в гости. Компания распивала спиртное. В какой-то момент между собутыльниками начался спор, который перерос в драку.

Подозреваемый избил оппонента, а на утро обнаружил, что тот мертв. Желая скрыть преступление, он помыл полы, с помощью кухонного ножа расчленил жертву и расфасовал части тела 47-летнего мужчины по пяти пакетам.

Спустя неделю, 18 мая, соседка уфимца обратилась в полицию из-за зловонного запаха из чужой квартиры в общежитии. Прибывшие на место правоохранители обнаружили полиэтилен с человеческими останками.

Следователи, криминалисты и оперативники в ходе первоначальных экспертиз установили причастность хозяина квартиры к преступлению. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Москве на два месяца под стражу заключили мужчину, который зарубил топором владельца арендуемой им квартиры, а после расчленил его тело и спрятал в сумках.