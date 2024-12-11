Екатеринбуржец вбил гвозди в молодого соперника из-за ревности

В Екатеринбурге мужчина вбил гвозди в грудь и голову соперника из-за ревности

Екатеринбуржец вбил гвозди в грудь и голову мужчины, с которым поругался из-за ревности. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службах свердловских управлений СК и МВД.

По данным правоохранителей, причиной для жестокой расправы стала ревность. Обоим кавалерам понравилась одна дама.

Как отметил помощник руководителя регионального Следкома Максим Чалков, 52-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорился с 29-летним соперником. Во время конфликта он выстрелил в него из пневматического строительного пистолета.

«Выстрелы, как полагает следствие, были произведены с целью убийства потерпевшего», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому предъявили обвинения, свою вину мужчина частично признал.

Ранее житель Москвы ночью убил нового бойфренда своей бывшей жены. Он подкараулил соперника и набросился на него с ножом-катаной.