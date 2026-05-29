Житель Томской области получил пять лет колонии за оправдание терактов

Жителя Томской области приговорили к пяти годам колонии общего режима за размещенные в мессенджере телеграм комментарии, в которых содержалось публичное оправдание терроризма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Речь идет о томиче 1988 года рождения. Следователи выяснили, что он публиковал комментарии, оправдывающие теракты на объектах транспортной инфраструктуры России.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — заявили в ведомстве.

Суд определил ему наказание в виде пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима.

Еще мужчине на два года запретили любую деятельность по публичному размещению сообщений.