Житель Свердловской области заколол собутыльника шампуром

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства шампуром жителя Заречного в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Утром 29 октября двое мужчин выпивали. Внезапно они поссорились, и 35-летний гость схватил шампур, который попался ему под руку, и воткнул в область сердца 26-летнему хозяину дома. Пострадавшего отвезли в больницу, но он вскоре умер.

Обвиняемый признал вину. Его арестовали. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Подольске пьянка тоже завершилась убийством и уголовным делом. Один из мужчин избил другого и вытолкнул из окна девятого этажа, пытаясь инсценировать самоубийство, но его нашли и отправили под стражу.