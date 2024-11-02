Житель Свердловской области заколол собутыльника шампуром

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства шампуром жителя Заречного в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Утром 29 октября двое мужчин выпивали. Внезапно они поссорились, и 35-летний гость схватил шампур, который попался ему под руку, и воткнул в область сердца 26-летнему хозяину дома. Пострадавшего отвезли в больницу, но он вскоре умер.
Обвиняемый признал вину. Его арестовали. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Подольске пьянка тоже завершилась убийством и уголовным делом. Один из мужчин избил другого и вытолкнул из окна девятого этажа, пытаясь инсценировать самоубийство, но его нашли и отправили под стражу.
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