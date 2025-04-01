Житель Ставрополья признался в убийстве бывшей жены, пропавшей в пятницу

Ранее городская полиция объявила женщину в розыск. По данным органов внутренних дел, в пятницу вечером она выехала на своей машине из поселка Иноземцево в Энергетик. Между ними всего несколько километров, но до дома она не доехала, и больше ее не видели. В поисках участвовали полицейские, волонтеры и близкие самой пропавшей.

Через несколько дней ее бывший супруг не выдержал и признался во всем. Он рассказал, что вечером того дня поссорился с ней на почве ревности, избил и задушил. Поняв, что произошло, мужчина решил спрятать тело в металлической бочке, вывез на машине жены в лес и закопал.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве и скоро изберут меру пресечения.

Ранее жителя Солнечногорска обвинили в убийстве бывшей жены и покушении на ее нового избранника. Приревновав их, мужчина поджег дом, в котором находилась его экс-супруга. Женщина не смогла выбраться на улицу и погибла.