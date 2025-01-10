Суд арестовал обвиняемого в поджоге дома с бывшей женой внутри в Солнечногорске

Жителя Солнечногорска обвинили в том, что он убил бывшую жену и совершил покушение на жизнь ее знакомого. Задержанный признал вину и рассказал о мотивах преступления, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело, суд заключил его под стражу до 8 марта 2025 года.

По данным подмосковной прокуратуры, подсудимый является иностранным гражданином. Мужчина не имеет постоянной регистрации в Подмосковье и официального места работы.

«С учетом позиции Солнечногорской городской прокуратуры суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве с особой жестокостью», — отметили в пресс-службе.

Убийство произошло в ночь на 8 января в Алабушеве. По версии следствия, подозреваемый приехал к дому бывшей сожительницы и застал ее с другим. Мужчина облил бензином дверь и поджег дом. Его бывшей возлюбленной не удалось выбраться из горящего здания. Знакомому женщины и их соседу удалось спастись