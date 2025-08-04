Житель США застрелил пожилую соседку, приняв ее за инопланетянку

В США мужчина застрелил пожилую соседку, приняв ее за инопланетянку. Об этом сообщил телеканал CBS News .

В штате Миннесота 38-летний мужчина застрелил свою 70-летнюю соседку. Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшую с множественными огнестрельными ранениями.

Женщина рассказала, что сосед ей позвонил и попросил помощи. Она подошла к его дому за 45 минут до нападения.

Пострадавшую доставили в больницу Уиндома, где она позже скончалась от потери крови. Вскрытие показало, что в нее выстрелили семь раз.

По словам свидетеля, подозреваемый разбудил его и посадил на диван, а потом начал рассказывать про инопланетян. Он заподозрил, что его соседка была одной из них. Свидетель добавил, что видел жертву и слышал выстрелы.

Ранее в Новосибирской области следователи задержали двух мужчин и одну женщину, застреливших мужчину и ранивших 14-летнюю девочку.