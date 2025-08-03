Пьяные сибиряки застрелили подростка и ранили школьницу на автостоянке

Новосибирские следователи задержали двух мужчин и одну женщину, устроивших стрельбу по подросткам в селе Усть-Тарка. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, при нападении погиб 19-летний молодой человек и опасные ранения получила 14-летняя девочка.

Криминалисты установили, что задержанные в состоянии алкогольного опьянения в ночь на воскресенье, 3 августа, пришли на автомобильную стоянку, где открыли стрельбу по паре подростков.

От полученных ранений 19-летний молодой человек скончался на месте происшествия, 14-летнюю школьницу в тяжелом состоянии забрали в больницу медики.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что за огнестрельное оружие схватился 21-летний мужчина, который вступил в словесный конфликт с подростками.

Против задержанных завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Также криминалисты подготовили ходатайство в суд для избрания подозреваемым меры пресечения. Оперативники устанавливают все обстоятельства преступления.

Подростки из Уссурийска устроили «охоту» на прохожих и обстреляли людей из игрушечной винтовки с гидрогелевыми шариками. Полиция Приморья установила личности малолетних стрелков и место жительства. В ведомстве добавили, что заявлений от пострадавших не получали.