Учителя задержали за жестокое убийство семейной пары на глазах детей в «Логове дьявола»

В американском штате Арканзас, в городе Спрингдейл, задержали 28-летнего Эндрю Джеймса Макганна по подозрению в жестоком убийстве семейной пары. Об этом сообщило издание Independent .

По данным журналистов, мужчину задержали во время похода к стилисту в парикмахерской Lupita’s. Ему предъявили обвинения в убийстве 43-летнего Клинтона Бринка и его 41-летней жены Кристен. Пара недавно переехала в город с двумя дочерьми.

После переезда супруги решили прогуляться вместе с детьми по окрестностям — для прогулки выбрали парк с кричащим названием «Логово дьявола».

В какой-то момент пара увидела странного мужчину в черной кепке, перчатках с открытыми пальцами и темных очках. Неожиданно, без каких-либо причин, он напал на Клинтона и начал бить его ножом. Кристен увела детей на безопасное расстояние и попыталась помочь мужу, но в итоге тоже получила смертельные ранения.

Неясно, пощадил ли Макганн девочек специально или просто не успел завершить начатое. Расправившись с родителями, он скрылся с места ЧП на черном седане.

Известно, что во время нападения мужчина поранился, поэтому оставил на месте преступления немного крови. Благодаря этим уликам криминалисты смогли установить причастность подозреваемого.

В прошлом Макганн работал учителем пятого класса в Оклахоме. Перед приемом на работу он успешно прошел все проверки. В Спрингдейле тоже устроился в школу, но приступить к работе не успел.

