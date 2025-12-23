Житель Сочи решил отомстить бывшей жене и сжег ее Porsche

Житель Сочи облил автомобиль Porsche, принадлежавший его бывшей жене, моторным маслом и поджег. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

Мужчине не понравилось, что женщина после развода сделала себе такой дорогой подарок. Он не попал на камеры наблюдения, но полицейские все равно догадались, кто это сделал, и задержали поджигателя.

Автомобиль сгорел дотла, ущерб оценивается в три миллиона рублей. Теперь бывшему мужу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Санкт-Петербурга приревновала бывшего и разгромила машину, которая, как она думала, принадлежит его новой возлюбленной. Однако потом выяснилось, что она перепутала автомобили, и непричастный владелец разбитого авто обратился в полицию. Теперь против ревнивицы возбудили уголовное дело.