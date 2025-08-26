Приревновавшая бывшего мужа жительница Колпина разбила чужую машину

В Санкт-Петербурге в Колпине местная жительница хотела отомстить бывшему, но перепутала автомобили и нанесла ущерб имуществу постороннего человека. Об этом сообщил Telegram-канал «112». .

Приревновавшая экс-супруга женщина, находясь в состоянии опьянения, с помощью молотка и ножа разгромила автомобиль Renault, припаркованный на улице Октябрьской. Она думала, что транспортное средство принадлежит новой возлюбленной мужчины.

Однако выяснилось, что злоумышленница набросилась на машину той же марки и цвета, принадлежавшую совсем другому человеку. Обнаруживший повреждения владелец авто обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность женщины и завели уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

