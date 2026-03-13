Житель Саратова спустя 15 лет признался в убийстве жены

В Саратове спустя 15 лет раскрыли убийство 22-летней женщины. Ее муж признался, что избил супругу до смерти на почве ревности и закопал тело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая 2010 года мужчина поссорился с женой и нанес ей множественные удары, в том числе металлическим предметом.

Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в яму и закопал. Дело возбудили сразу, но раскрыть его не удалось — свидетели обеспечили подозреваемому ложное алиби.

Спустя годы расследование возобновили. На новых допросах свидетели дали изобличающие показания, и мужчина сознался. Ему предъявили обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге раскрыли заказное убийство мужчины 24-летней давности. На преступника правоохранителей вывело расследование другого дела: следователи искали виновного в гибели супружеской пары в ОАЭ.