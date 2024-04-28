Житель Ростовской области расстрелял машину на дороге | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 16:02 Житель Ростовской области расстрелял машину на дороге СК: в Ростовской области мужчина открыл огонь по проезжающей машине

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Жителя Ростовской области задержали по подозрению в стрельбе по проезжающему автомобилю. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным следствия, ночью 27 апреля в Цимлянском районе мужчина начал стрелять по проезжающему автомобилю из огнестрельного оружия.

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Авто в это время ехало по грунтовой дороге рядом с полем. В машине находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя девушка, которая погибла в больнице от полученных ранений.

Подозреваемого задержали. Силовики проводят необходимые следственные действия, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации РЕН ТВ, причиной стрельбы стал конфликт между водителями. Стрелку показалось, что его подрезали на дороге, он обогнал обидчика, вышел на дорогу и начал стрелять.

Ранее в Приморье задержали четырех участников перестрелки, в которой пострадали три человека.