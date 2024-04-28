Четырех участников перестрелки задержали в Приморье | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 15:35 Четырех участников перестрелки задержали в Приморье В Приморье задержали четырех участников перестрелки, где пострадали три человека РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Приморском крае задержали четырех участников перестрелки в Дальнегорске, в которой пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

ЧП произошло около Дома культуры «Химик» 26 апреля. В результате перестрелки огнестрельные ранения получили трое мужчин, их отвезли в больницу. Следователи завели дело о хулиганстве.

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«При непосредственном содействии сотрудников УМВД России по Приморскому краю задержали четверых участников вооруженного конфликта. Следователи регионального СК уже допросили двоих подозреваемых», — заявили в пресс-службе.

По месту жительства арестованных прошли обыски, силовики изъяли орудии преступления. Следствие в ближайшее время направит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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