Житель Приморья нелегально организовал платный въезд на пляж в Артеме

Полицейские задержали 25-летнего жителя города Артем, который нелегально взимал деньги за проезд на пляж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия под названием «Курорт», в рамках которых проверяли законность деятельности бизнесменов в зонах отдыха. Выяснилось, что на территории пляжа «Амба» в бухте Муравьиная, 25-летний мужчина решил натянуть веревочный трос и требовал у людей 300 рублей за въезд и стоянку машин.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье о самоуправстве.

Ранее в приморском городе Находка подросток выстрелил 13-летнему мальчику в глаз из предмета, похожего на пистолет.