Житель Подмосковья убил знакомого, расчленил тело и сжег часть останков

В Пушкино на основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

Следователи установили, что преступление произошло в одной из квартир в Пушкино три года назад в ночь на 14 апреля. Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ударил знакомого ножом в шею. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Местный житель решил скрыть следы убийства. Он расчленил труп товарища. Часть останков сжег, а другую выбросил в лесополосе в районе реки Серебрянки.

Правоохранители провели 15 допросов и молекулярно-генетические экспертизы, а также проверяли показания на месте. Доказательная база легла в основу обвинительного заключения.

Дело рассмотрели в суде с участием присяжных заседателей. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее расчлененное тело женщины нашли в холодильнике съемной квартиры в Барнауле.