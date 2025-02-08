Житель Подмосковья признался в организации диверсий в России

Московский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, который признал свою вину в организации четырех диверсий в России при кураторстве спецслужб Украины в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС .

Во время дачи показаний подсудимый Артем Чернов полностью признал вину и рассказал, что хотел не только поражения России, но и заработать на этом, для чего связался с агентом украинской разведки.

«Тогда у меня действительно была политическая ненависть к действующему режиму в России и отрицательное отношение к специальной военной операции», — сообщил Чернов следствию.

Куратор поручил мужчине повредить транспортные коммуникации в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За один объект пообещали 10 тысяч рублей. При этом Чернов для выполнения поручений привлекал других людей, планируя присвоить обещанные им деньги.

В поле зрения силовиков Чернов попал после того, как правоохранители задержали одного из его подельников, который привел полицию к подозреваемому.

Суд рассматривает уголовное дело без исследования доказательств. Подсудимый заявил, что раскаялся и изменил свое отношение к СВО. Заседание продолжится 28 февраля.

Ранее правоохранители задержали четырех женщин, которых завербовали украинские спецслужбы для диверсий в России. Их научили стрелять, изготавливать мины и управлять дронами.