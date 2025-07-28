Житель Ижевска стал фигурантом дела о контрабанде товаров двойного назначения

Правоохранители задержали 48-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в контрабанде. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на «МВД Медиа».
Согласно данным ведомства, мужчина, работая в фирме, занимающейся торговлей средствами индивидуальной защиты, в период с 2020 по 2022 год организовал контрабанду более 5000 единиц продукции двойного назначения.
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