Житель Ижевска стал фигурантом дела о контрабанде товаров двойного назначения

Правоохранители задержали 48-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в контрабанде. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на «МВД Медиа».

Согласно данным ведомства, мужчина, работая в фирме, занимающейся торговлей средствами индивидуальной защиты, в период с 2020 по 2022 год организовал контрабанду более 5000 единиц продукции двойного назначения.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.