Житель Подмосковья отрезал девушке голову, попытался сбежать и попал под машину

СК: в Дмитрове мужчина отрезал девушке голову и попал под колеса авто

Житель Дмитрова жестоко расправился с сожительницей: несколько раз ударил ее ножом и отрезал голову. Затем мужчина попытался сбежать и угодил под машину, сообщили в пресс-службе СУ СК по Московской области.

По данным следствия, 24 июля в частном доме в поселке Земляки сожители повздорили. Во время ссоры мужчина заколол девушку ножом, а потом обезглавил ее.

После этого злоумышленник попытался сбежать с места преступления, но попал под колеса автомобиля. Сейчас подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в СК.

В начале июля житель Оренбургской области насмерть забил родителей молотком. Затем он спрятал их тела в погреб.

Накануне житель Забайкалья зарубил своего знакомого во время застолья. Мужчина хотел признаться в убийстве, но не смог дозвониться в полицию, сообщил сайт kp.ru.