Житель Оренбургской области забил насмерть родителей молотком

Расправившийся со своими родителями молотком житель поселка Берды Оренбургской области в компании с друзьями не показывал никаких странностей. Об этом 360.ru рассказал знакомый предполагаемого преступника.

«С этим человеком всегда играли в футбол в одной команде, он общался с нормальными ребятами, не употреблял ничего, семья благополучная, учился вполне нормально. В спорте тоже был на высоте, просто обычный человек. Всегда ходил на тренировку, не показывал никаких странностей, все кто играл с ним и был знаком в полном шоке. Что двигало им, непонятно», — сказал он.

Пресс-служба СК России по Оренбургской области уточнила, что убийство произошло 29 июня в доме по улице Хлопуши. По версии следствия, 32-летний сын погибших вооружился молотком и нанес родителям множественные удары по голове. После этого он спрятал тела родственников в погреб. Правоохранители задержали подозреваемого в Москве.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух лиц и направили в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее дачник в Краснодарском крае из ревности зарезал соседа.